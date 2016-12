Roma, Garcia sicuro: "Vinceremo lo scudetto" 

15:57 - "Credo che con il mio gruppo, con i tifosi dietro di noi, e malgrado tutti gli handicap che possiamo avere, finiremo campioni d'Italia". A ribadirlo, in un'intervista a Canal+, il tecnico della Roma Rudi Garcia. "Abbiamo due punti in meno dell'anno scorso pur avendo perduto in casa della Juventus in modo rocambolesco. Sono però molto soddisfatto del percorso in campionato e non ho rimpianti sulla Champions League".

L'obiettivo della stagione, ha poi aggiunto il tecnico giallorosso "è giocare di nuovo la Champions League l'anno prossimo, e questo passa ancora per un grande campionato, come quello che stiamo facendo, ma anche magari dal vincere l'Europa League". Ma soprattutto, ciò che conta per il club giallorosso e il suo allenatore è "vincere dei titoli".