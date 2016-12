Roma, Garcia: "Siamo in salute, la Juve è a +3 e sappiamo perché..."

19:00 - "Lo strip-club di Mosca? Basta con queste stupidaggini, sono qui per parlare di calcio". Alla vigilia della sfida contro l'Inter, Rudi Garcia chiude la vicenda e pensa al campo: "La Roma è in salute, la Juve ne ha 3 di più e sappiamo come li ha ottenuti... L'Inter ha dei giocatori forti e che adesso gioca in modo differente. Ma noi dobbiamo prima di tutto essere la Roma, e poi vietare all'Inter di sfruttare le sue forze. Maicon ci sarà".

Maicon partirà dal 1'?

Non l'unico giocatore 'di faccia', ma lui impone il suo gioco e la sua forza fisica. Sarà convocato, vedremo se inizia o non inizia.



In Russia non c'è stata qualche polemica di troppo? Anche per il post?

Basta stupidaggini, non è mezza squadra in tuta che ha qualcosa da nascondere. Sono qui per parlare solo di calcio.



Cosa pensa di Mancini e quanto è cambiata l'Inter con il suo arrivo?

Non lo so, lui ha vinto dei titoli e non solo con l'Inter. Non mi piace mai vedere un allenatore esonerato prima della fine della stagione. Quando la società fa una scelta sembra sia quella giusta, ma a volte non funziona così. Non possiamo giudicare l'Inter dopo le due partite contro Milan e Dnipro. Vero che gioca in modo diverso. Prima noi dobbiamo essere la Roma e poi evitare che l'Inter dimostri la sua forza. Quando arriva un nuovo allenatore sembra che ci sia un atteggiamento più forte e mi sembra normale, ovvio.



Quanto conta giocare all'Olimpico?

I nostri tifosi sono fantastici e il loro appoggio è importantissimo: domani in dodici saremo più forti. Il nostro stadio è importante per i nostri tifosi.



C'è preoccupazione per il rendimento di Gervinho? E Strootman?

Per giudicarlo bisogna sempre vedere se ha fatto un assist o se ha partecipato a un'azione offensiva e nella maggior parte dei gol c'è sempre lui di mezzo. Questo non vuol dire che giochi sempre bene, a Mosca non è stato così. Da lui mi aspetto di più. Strootman deve tornare al 100%: non servono solo allenamenti, ha anche bisogno di giocare le partite. Anche Yanga-Mbiwa verrà convocato ed è una grande notizia.



Qual è la differenza con la Roma dell'anno scorso?

A me non piace parlare dell'anno scorso, ma vincere dieci partite di fila è eccezionale. Dopo dodici partite non solo siamo a 4 punti in meno, in Europa hanno fatto meglio di noi Real Madrid, Chelsea e Bayern: i fatti dimostrano che siamo in ottima salute. La Juve è davanti a noi tre punti e sappiamo come li ha ottenuti... Conta solo concentrarsi su domenica perché è una grande gara, l'Inter ha dei parametri forti. Ma nello spogliatoio ho 30 ragazzi che sono carichi al massimo e che non vedono l'ora di tornare in campo. Il campionato non dipende dalla partita di domenica. Sono contento del nostro rendimento. Io sono qua per vincere non solo la partita di domenica, ma anche la prossima e tutte quelle della stagione. Il 7-1 l'abbiamo superato da tempo. A parte il primo tempo a Napoli non c'è nessun'altra partita in cui ho qualche rimpianto, neanche in Champions.



Dove deve arrivare la Roma a fine dicembre?

Il mio obiettivo è prendere i 3 punti con l'Inter. Almeno so contro chi giocheremo fino a Natale.



E' sempre la stessa Roma?

Dopo la partita di Mosca eravamo tutti arrabbiati e delusi. De Sanctis ha fatto una cosa fantastica e ha dimostrato che lo spogliatoio è unito e che io allenatore mi posso appoggiare su di loro.