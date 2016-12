Roma, Garcia sbotta: "Tiriamo fuori gli attributi"

11:23 - I risultati non arrivano più e a Roma i primi mugugni e perplessità stanno cominciando a circolare nel centro sportivo di Trigoria. Rudi Garcia dopo il pareggio col Parma ha strigliato la squadra: "Tirate fuori gli attributi e cominciate a lottare" il senso del discorso, ma i malumori circa le scelte tattiche del francese cominciano a serpeggiare. Sotto accusa la scelta di schierare Gervinho e Doumbia l'ultima giornata.

La vittoria all'Olimpico manca da fine novembre, la distanza dalla Juventus è salita a sette punti e in tutto questo è arrivata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Diciamo che Rudi Garcia ha vissuto momenti migliori nella sua avventura romana, ma non per questo il tecnico francese ha perso la voglia di lottare. La strigliata alla squadra dopo lo 0-0 col Parma lo dimostra: "Sono ancora ottimista - ha indicato il tecnico -, ma è ora di tirare fuori le palle e lottare. L'atteggiamento delle ultime partite non mi è piaciuto e se non cambiamo rotta non si andrà lontano. E' il momento di cambiare, ancora tutto è possibile".

Intanto però lo spogliatoio ha cominciato a scricchiolare proprio per colpa degli ultimi risultati negativi. La scelta di schierare Gervinho e Doumbia contro il Parma, per alcuni "impresentabili", non è andata giù a diversi giocatori che hanno cominciato a segnalare qualche malumore.