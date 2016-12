Roma, Garcia: "Saremo combattivi, non ci fermeremo"

Rudi Garcia si prepara per la gara col Chievo . Non ci sarà Totti ("Non è ancora al 100%"), ma c'è grande voglia di vincere: "Il gruppo è motivato e lavora con entusiasmo. Io voglio sempre vincere e guadagnare punti in classifica. Saremo combattivi, come sempre. Andiamo avanti così". E sulla sua riconferma, ha aggiunto: "Ma io parlo con i miei dirigenti e non ho bisogno di un'uscita pubblica. Lavoro per il bene della Roma ".

De Rossi è a forte rischio: "Keita non è recuperato per un dolore al polpaccio. Daniele oggi l'ho risparmiato, ha preso una botta domenica. Valuteremo domani, a oggi è convocato". E sul campionato: "L'unica cosa che mi interessa è continuare la serie positiva iniziata con il Genoa. Iturbe? Deve continuare ad avere fiducia in se stesso. Tutto quello che gli è successo qui è comunque un'esperienza che potrà servirgli. Gli auguro il meglio. Strootman? Sta benissimo mentalmente e fisicamente. Sta proseguendo la sua riabilitazione. Serve tempo per vederlo in gruppo. Giocherà con la Primavera all'inizio. Ormai sono quasi due anni che non gioca e penso che gli ci vorrà del tempo per tornare al 100%. Quando tornerà sarà un bene per noi".



E sul rapporto con la dirigenza giallorossa, Garcia ha confermato in conferenza: "Non mi sento precario, per nulla. Parlo molto spesso con i miei dirigenti e non ho bisogno dell'uscita pubblica di uno di loro in cui mi si confermi fiducia, sto lavorando per il bene della Roma, per vincere, è l'unica cosa che mi motiva".