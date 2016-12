Roma, Garcia: "Salah? Incolumità dei giocatori da salvaguardare"

"Sono molto soddisfatto: l'obiettivo era vincere e l'abbiamo fatto con merito. Mi è piaciuto quasi tutto, anche se era possibile fare il terzo gol. Abbiamo mostrato qualità collettive, qualità individuali, coraggio e impegno difensivo da parte di tutti. Le partite immediatamente precedenti e successive alla Champions non sono mai facili: oggi abbiamo dato tutto, complimenti ai ragazzi. Peccato per il fatto che si sia giocato senza curve: spero che questa cosa si risolva, perché abbiamo bisogno di uno stadio pieno che sostiene la squadra. Salah? Spero che non ci sia frattura, le immagini parlano chiaro: lascio decidere a voi se sia da espulsione o meno l'intervento, a me le immagini sembrano ovvie. Pioli ha detto che è un'entrata di gioco? Non sono d'accordo: l'incolumità dei giocatori è da salvaguardare e proteggere. Se Salah non si è fratturato è un miracolo. Il rigore è questione di millimetri: se il contatto è con il piede è fuori, se è con il ginocchio è sulla linea che fa parte dell'area. Ma, a prescindere da questo episodio, non penso si possa mettere in discussione la nostra vittoria. Abbiamo meritato e sono contento per tutti: c'è ancora qualcuno che è stato criticato in questi giorni, non c'è migliore risposta che quella data sul rettangolo verde".