Roma, Garcia ritrova i pezzi grossi

19:27 - Rieccoli, con la coppa in tasca e la voglia di spaccare il mondo. Per la gioia di Rudi Garcia, che ha patito la loro assenza e perso contatto dalla Juve. Appunto, la Juve: Gervinho e Doumbia, l'uomo in più della scorsa stagione della Roma e quello su cui i giallorossi ripongono le speranze future, sono pronti a ricominciare la rincorsa ai bianconeri. Il d-day è fissato per il 2 marzo, un lunedì, il giorno dell'ultimo appello scudetto. Roma-Juve da non sbagliare.

E allora si capisce quanto possa essere importante il recupero dei pezzi grossi. I due ivoriani, come detto, ma anche Daniele De Rossi. Tutti pronti a restituire vitalità a una Roma un po' spenta, stanca, costretta ad aggrapparsi alle magie del baby-talento Verde. Il ragazzino cresce bene, ha fatto la differenza a Cagliari e messo il suo piede sulla corsa per il titolo e Garcia se lo coccola. Crede in lui, per questo l'ha buttato nella mischia al Sant'Elia. Non è stata solo una questione di emergenza. Verde è bravo, non ha paura, gioca come un veterano. E in campo ci può stare.Però, pare ovvio, servono gli uomini che hanno fatto grande la Roma un anno fa. Quelli che hanno fatto dire a Garcia che lo scudetto era possibile. De Rossi con Totti, Gervinho e Ljajic, il rientrante Florenzi, magari il miglior Maicon. Poi Doumbia, che è tutto da scoprire, che deve scoprire la Roma. Il tecnico giallorosso, salutando Destro, ha assicurato di aver preso un giocatore migliore. Lo vedremo, prestissimo. Intanto la corsa scudetto può ripartire: Parma in casa, poi il Verona al Bentegodi, quindi la Juve. Con un solo obiettivo: zero errori, altrimenti sarà finita.