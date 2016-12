Roma: Garcia ritrova Dzeko e l'attacco è super

Ha di che sorridere Rudi Garcia e non solo per la vittoria nel derby che in una città come Roma ha un'importanza fuori dal comune. Il tecnico giallorosso ha ritrovato Edin Dzeko, a segno per la seconda volta di fila, si coccola un Gervinho straripante (6 centri in campionato) e può esultare per il miglior attacco del torneo (27 gol). Finalmente non si registrano i cali di tensione tallone d'Achille di una Roma che, seppur incerottata, sfiora la perfezione.

Edin Dzeko è tornato. L'attaccante bosniaco ha ritrovato la via del gol in campionato dopo 651 minuti e, per la prima volta dal settembre 2014, ha segnato in due gare ufficiali di fila (Bayer Leverkusen e derby). Gol pesanti che fanno gongolare Garcia, che finalmente ha ritrovato quel bomber che è mancato l'anno scorso.



Dzeko ha grande esperienza e fa salire la squadra, ai suoi lati le frecce Salah (opaco ieri) e Gervinho corrono come matti e mettono a soqquadro le difese. Incredibile la metamorfosi dell'ivoriano, da indesiderato a indispensabile e ora capocannoniere della squadra con 6 centri. Garcia ha il miglior attacco del campionato e può sorridere perché nel derby per la seconda volta è riuscito a mantenere inviolata la porta.



Contro la squadra di Pioli non si sono visti nemmeno i cali di tensione che hanno caratterizzato questo avvio di stagione: la doppia sfida con il Leverkusen è stata l'esempio più lampante di una Roma che faticava a mantenere alta la concentrazione per tutti i 90'. Nel derby anche l'atteggiamento è stato di quelli giusti, da grande squadra, nonostante i 7 debuttanti gettati nella mischia per infortuni e squalifiche.



E' una Roma in grande crescita e che se riesce a limare i difetti in fase difensiva si candida come la favorita numero 1 per lo scudetto. Basta non dirlo troppo ad alta voce, per non far surriscaldare una piazza facilmente infiammabile ed esigente.