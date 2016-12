Roma, Garcia: "Resto sereno e fiducioso, possiamo fare grandi cose"

Rudi Garcia cancella le ombre post Bate, ma non è del tutto soddisfatto. "Il primo tempo è arrivato sulla falsariga della ripresa di Borisov. Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel primo tempo. Dispiace per il modo in cui abbiamo subito il primo gol avversario. E' colpa nostra, abbiamo regalato quella occasione. Complimenti ai ragazzi, vincere in trasferta non è mai facile. Spero che, però, non dobbiamo fare sempre 4 gol", ha detto.

Il mattatore della giornata è stato un Gervinho pienamente ritrovato. "Quando non gioca bene, non gioca. E' una cazzata chi dice che gioca per favoritismi, quando sta così può aiutarci. Ma non c'è solo lui, abbiamo fatto bene nel primo tempo, abbiamo giocato a pallone con grande qualità. Nella ripresa abbiamo iniziato a gestire la gara troppo presto". E' la reazione che serviva? "Non avevo dubbi, la squadra ha sempre dimostrato buone cose. Adesso dobbiamo dimostrare di poter giocare bene per tutta la gara, come contro Juve e Barcellona. Adesso arriva la sosta, lavoriamo perché c'è ancora molto da fare per integrare i rinforzi arrivati in estate". E' sereno rispetto alle ultime settimane? "Sempre, lavoro sempre con la mia squadra per fare integrare i nuovi. Qualcuno è in infermeria, ci sono tante cose buone. C'è il gioco, la mentalità è quella giusta. Lottiamo sempre, ma dobbiamo lottare fino al 95' e forse dobbiamo iniziare a giocare 5' prima" . E' fiducioso per i prossimi impegni? "La responsabilità per il primo tempo di Borisov è mia, la ho fiducia dei ragazzi e possiamo fare bene. Sono sereno, prima della gara col Verona ho detto che saremo più forti qualora dovessimo essere uniti. I calciatori devono dare sempre il massimo, questa rosa mi piace. I ragazzi possono fare grandi cose". Su Castan e Florenzi: "Castan è quasi al 100% delle sue possibilità. Ci servirà, sono tranquillo. Florenzi terzino lo abbiamo deciso a inizio stagione. L'ha fatto alla grande, segnando anche qualche gol. Interpreta benissimo quel ruolo, oggi era importante essere più alti in campo. Florenzi ci ha dato una mano in tutti i reparti quest'oggi. È un calciatore offensivo di fascia destra, può fare bene in tutti i ruoli di quella fascia".