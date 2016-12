Roma, Garcia resta in bilico: "Col Chievo due punti buttati via"

Il pareggio contro il Chievo non può lasciare tranquillo Rudi Garcia . Tanto sul fronte personale - la sua panchina resta traballante - quanto su quello collettivo, visto gli errori commessi dalla sua Roma: "Anche oggi non posso dire niente ai ragazzi - ha esordito il tecnico francese - anche se è ovvio che abbiamo buttato via due punti . Eravamo in vantaggio di due gol e non dovevamo concedere quello che poi abbiamo concesso".

"Avevamo delle assenze - ha continuato Garcia ai microfoni di Premium Sport - ma con la squadra che ho messo in campo pensavo ugualmente di vincere. Ora si gioca subito e dobbiamo pensare solo a recuperare: avremo due squalificati e spero che l'infortunio a Salah non sia grave. Dobbiamo far girare la ruota della fortuna: i ragazzi erano tutti arrabbiati e io con loro, ma questa rabbia dobbiamo subito trasformarla in motivazione per la sfida con il Milan. Se non vogliamo perdere altro terreno dalle prime dobbiamo subito ripartire, con la voglia di vincere che comunque anche oggi ci ha contraddistinto. Sono contento per Sadiq: in questo momento è un giocatore che ci serve. Gioca con entusiasmo e fiducia, lotta e ha colpi interessanti. Le difficoltà di Manolas? Forse stavolta è stato un po' sfortunato, anche se non ha fatto errori clamorosi, ma ricordiamoci che è il nostro difensore più forte. Questa squadra arrivava da 4 partite senza subire gol, non dimentichiamolo: ci può stare che capiti che una volta non si faccia bene".