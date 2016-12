Roma, Garcia: "Non sottovalutare lo Spezia. Non capisco l'orario"

Rudi Garcia punta forte sulla Coppa Italia : "E' la via più breve per alzare un trofeo: farò turnover ma voglio vincere . Non ci saranno Keita e Gervinho ma porterò in panchina quasi tutti per avere la migliore rosa disponibile . In porta giocherà De Sanctis". Poi una critica all'orario della sfida contro lo Spezia: " Perché alle 14:30 ? Già abbiamo problemi coi tifosi ma così non si permette ai tifosi di venire ".

Il tecnico giallorosso ha parlato del momento della squadra dopo il pari di Napoli: "Sappiamo di aver fatto una buona gara dal punto di vista difensivo, in classifica non siamo lontani, c'è tempo per recuperare. Ora però pensiamo a qualificarci agli ottavi, non dobbiamo sottovalutare nessuno e metterò in campo la squadra più competitiva". Garcia analizza così gli avversari: "Nené è forte, lo Spezia ha ambizioni e sta bene, li rispettiamo".

Il turnover ci sarà: "Ho fiducia nell'interezza della rosa, ho scelte da fare e chi non giocherà sarà perché è stanco o infortunato. Totti si è allenato col gruppo, il rientro è previsto a gennaio. Digne e Manolas stanno bene, saranno convocati". Il tabellone della coppa sembra favorevole: "Prima battiamo lo Spezia, poi ne riparliamo. Sarebbe bello vincerla, ricordo con emozione quando ho vinto la Coppa di Francia. Piuttosto non capisco perché giocare alle 14:30, l'Olimpico non sarà pieno. Così si mettono in difficoltà le persone".