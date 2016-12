Roma, Garcia non schiaffeggiò steward a Genova: annullata la squalifica 

18:15 - Prima sospesa. Oggi annullata. Nessuna squalifica per Rudi Garcia, il fatto non sussiste: il tecnico della Roma non ha mai schiaffeggiato uno degli steward in servizio a Marassi lo scorso dicembre al termine di Genoa-Roma. La Corte Sportiva d'Appello ha accolto il ricorso del club giallorosso, dando così ragione al tecnico francese e cancellando quelle due giornate di stop la cui esecutività era stata sospesa in attesa del verdetto odierno.

Un verdetto salutato con soddisfazione dall'allenatore giallorosso che non aveva mai accettato di passare per un violento, contestando quando dichiarato dallo steward di Marassi e raccolto dai collaboratori della Procura federale. Un reazione ferma, con l'intenzione nel caso di adire le vie legali per difendere la propria onorabilità, che già aveva ottenuto un parziale successo quando la squalifica fu annullata, consentendo così a Garcia di sedersi in panchina contro il Milan e l'Udinese. Oggi il verdetto tanto atteso.