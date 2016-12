Roma, Garcia: "Non rischio Totti e spero sia una grande partita"

17:42 - Rudi Garcia è fiducioso, la sua Roma può e deve fare di più, a cominciare dal big match contro il Napoli: "Due grandi squadre, ottimi giocatori e un grande arbitro: mi auguro che sia una festa", dice il tecnico giallorosso che spera non ci siano tensioni dopo la morte di Ciro Esposito l'anno scorso in Coppa Italia: "L'obiettivo è fare 30 punti in 10 partite". Poi su Totti: "Non posso rischiarlo, aspetto che faccia una settimana col gruppo".

Maicon, Doumbia e Balzaretti

"Maicon, dopo la visita a Barcellona le notizie sono buonissime: ora deve rimettersi piano piano in condizione. Doumbia ha avuto un problema alla schiena e noi abbiamo quindi lavorato per farlo tornare al 100% della condizione. Balzaretti giocherà con la Primavera oggi e domani sarà in panchina con la prima Squadra: è un'ottima notizia per noi". Gli obiettivi della Roma sono diversi rispetto a qualche tempo fa?

"Durante la stagione gli obiettivi possono cambiare: non giocare più in mezzo alla settimana ora sarà un vantaggio".

Corsa Champions sempre aperta?

"Il campionato non si ferma qua: vogliamo prendere il massimo dei 30 punti in palio da qui a fine stagione".

Come si ferma Higuain e come sarebbe la Roma con lui?

"Higuain? Non possiamo pensare solo a lui. Dobbiamo saper difendere in 11: servirà una squadra solida come a Cesena. Noi abbiamo ottimi giocatori, poi sarà il momento di parlare di mercato che non è ora".

Come hanno lavorato Ibarbo e Iturbe?

"Ibarbo e Doumbia sono migliorati tanto in queste settimane di lavoro e sono vicini al 100%. Manuel invece sia in gara che in allenamento è sempre al massimo".

Come fare per battere la squadra di Benitez?

"Vogliamo mettere in difficoltà la difesa del Napoli: è una squadra che ha preso diversi gol. Faremo la nostra partita".

Totti e Gervinho assenti, come schiererà la sua Roma?

"Senza Totti e Gervinho ho altre sei scelte in attacco: metterò in campo un tridente con giocatori complementari"

Sarà convocato Totti?

"Dopo RomaNapoli ci saranno ancora nove partite e il Capitano lo voglio al 100%, per questo non lo convoco: non voglio rischiarlo".

Come vede il match dell'Olimpico?

"Domani saremo in due a voler vincere, non serve a niente parlare della gara di andata. Ci saranno due grandi squadre, ottimi giocatori e un grande arbitro: mi auguro che sia una festa. Ci aspettiamo di vedere un bel gioco nella sfida dell'Olimpico"

Cosa pensa della rosa e del mercato invernale?

Noi abbiamo ottimi giocatori, ma non è ora di parlare di mercato.

Roma-Napoli della scorsa stagione. Uno dei vostri momenti migliori. Essere a 6 punti dai partnopei cosa le fa dire?

Si può fare sempre meglio. Ma non è giusto parlare dello scorso anno. La Roma può tornare a fare grandi cose. I giocatori sono quasi sempre gli stessi. Non serve a niente guardare chi non c'è, ma fare la migliore squadra e vincere la partita. Che è l'unica cosa che vogliamo. Vogliamo prendere il massimo dei 30 punti a disposizione.