Roma, Garcia: "Non penso alla voci su di me, penso solo a migliorare"

"Nei primi minuti pensavamo di riuscirci poi si è spenta la luce e non va bene per una squadra con questa qualità. Sul secondo tempo è normale che i tifosi non fossero contenti, non lo ero anche io e l'ho detto ai ragazzi. Mi aspetto di più dai calciatori e mi aspetto molto meglio da alcuni che hanno grande qualità. Dobbiamo mettere una bolla intorno a noi, dobbiamo aiutarci da soli. Finché non dimostreremo in campo la nostra personalità non vinceremo le partite. Quando giochi con la paura non va bene, io e lo staff faremo di tutto per migliorare la situazione", ha agigunto. Infastidito dalle voci sul mio futuro e sui miei possibili successori? "E' l'ultima preoccupazione che ho, l'unica cosa a cui penso è come migliorare. Dobbiamo confermare la prestazione del primo tempo e cancellare quella del secondo". Quando tornerà Dzeko, Sadiq si siederà in panchina? "Vediamo, l'importante è che tornino tutti, quando avremo più giocatori aumenteremo la qualità. Dzeko tornerà, oggi è tornato anche Totti che ha bisogno di recuperare al 100%. Poi tornerà anche Strootman e lì avremo più qualità e più scelta. Sono molto contento di Sadiq, è giovane e ci sta aiutando molto, peccato che non abbia segnato all'inizio".