Roma, Garcia: "Noi abbiamo tutto da guadagnare, il City molto da perdere" 

"L'essere outsider ti dà il vantaggio di non sentire la pressione, l'aver fatto già tre punti con il Cska ci dà ancor più tranquillità". Così Rudi Garcia alla vigilia della sfida della sua Roma con il Manchester City: "Loro hanno molto da perdere, noi abbiamo tanto da guadagnare". Spavaldo e sicuro il tecnico giallorosso: "Dovremo rispondere a ogni loro mossa ma non snatureremo il nostro gioco. Non considero la possibilità di un risultato negativo".