Roma, Garcia nei guai: si è fermato Doumbia

17:30 - Seydou Doumbia tiene in ansia Garcia. L'attaccante ivoriano, che dopo mesi difficili si è sbloccato contro il Sassuolo e si è ripetuto domenica contro il Genoa, nel match contro il Grifone è stato costretto ad uscire dopo un'ora per un problema muscolare. Martedì sono previsti gli esami per capire l'entità dell'infortunio: si teme una lesione e si spera in semplice contrattura. L'ex Cska, comunque, è in serio dubbio per il match contro il Milan.

Ora che le cose avevano cominciato a girare per il verso giusto, Doumbia è costretto a fermarsi ai box. Per quanto tempo solo gli esami strumentali in programma martedì lo potranno dire. La sensazione in casa giallorossa è che l'ex Cska Mosca si sia fermato per tempo, evitando quindi una lesione che gli farebbe saltare il resto della stagione.

Se la migliore delle ipotesi dovesse essere confermata (semplice contrattura), difficilmente l'ivoriano potrà essere in campo sabato sera a San Siro nella sfida contro il Milan. In caso di forfait Garcia rilancerà capitan Totti, rimasto in panchina per tutti i 90' contro il Genoa.