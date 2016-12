Roma, Garcia: "Momento negativo, ma nulla compromesso"

21:53 - Rudi Garcia ammette che la Roma sta attraversando un periodo davvero grigio. "Abbiamo avuto svariate occasioni e possiamo aggiungere che il loro gol era in fuorigioco: purtroppo è un momento negativo, non ci gira nulla a favore. Questo però non deve pesare sul rendimento della squadra: abbiamo bisogno di fiducia, perché è così che si gioca bene, si provano giocate anche rischiose", ha detto a Premium Calcio dopo l'1-1 col Feyenoord.

"Ora ripensiamo al campionato, consapevoli che comunque anche in Europa League non c’è niente di compromesso", ha aggiunto. Certo, è una Roma lontanissima da quella ammirata pochi mesi fa: "Non serve paragonare l’anno scorso - ha ribattuto - , la squadra è diversa nei suoi interpreti. E' un discorso di risultato, perché dal punto di vista del gioco e dell’impegno non posso dire niente alla squadra. E' nella testa che dobbiamo rischiare, sul piano fisico stiamo bene"