Roma, Garcia: "Lavoriamo durissimo per uscire dalla crisi"

LE PAROLE IN CONFERENZACome si esce da questo momento?

Si esce lavorando duro e facendo di tutto per vincere da subito



Che significato dà alla cena tra i giocatori dell'altra sera?

E' un segnale positivo. Ieri eravamo in ritiro e i ragazzi hanno scelto di andare a cena tra loro mercoledì. E' un segnale di unità e voglia di uscire da questo momento.



Gervinho è già a disposizione? Castan può giocare ancora?

Considero solo la sfida col Torino. Gervinho e Castan sono pronti, Totti e Salah no. Voglio concentrazione solo sul Torino, Leo ormai ha recuperato



Come giudica le parole di Burdisso secondo cui manca cultura del lavoro e leadership?

Ho letto qualcosa, abbiamo grandi campioni e grandi uomini. Non sono campioni del mondo a caso. C'è leadership in questa rosa e non dico niente di più



Come mai ha giocato De Sanctis con l'Atalanta? Tornerà Szczesny?

Domani giocherò con un portiere in porta. Per me i due portieri sono forti, ho totale fiducia in entrambi. Hanno caratteristiche diverse ma partono alla pari.



Florenzi e Digne cominciano a essere stanchi: uno dei due si fermerà? La coperta dei terzini è corta?

Loro due hanno fatto bene quando hanno giocato. Alessandro è diverso perché può giocare in più ruoli. Sono contento di loro due e non li vedo stanchi, ma ci sarà il momento per altri giocatori per farsi vedere. Io al momento devo fare giocare chi mi dà più sicurezza



E' Castan il titolare della difesa romanista?

Leo è migliorato tanto, ma è normale. E' motivato e piano piano sta ritornando al suo livello migliore. Con l'Atalanta non è stato migliore o peggiori di altri, abbiamo giocato male tutti. Dobbiamo fare meglio tutti sul piano difensivo