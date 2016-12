Roma, Garcia: "La giustizia sportiva italiana è da riformare"

22:01 - Rudi Garcia non usa giri di parole per commentare la chiusura della Curva Sud e punta il dito contro il Giudice sportivo: "Decide un uomo solo il giorno dopo. Condanna o giudica tutti gli episodi del weekend, gli altri Paesi hanno una commissione e c'è un dibattito. Su questo punto la giustizia sportiva italiana va riformata e deve migliorare". Poi una battuta sulla formazione per il Toro: "De Rossi stringerà i denti".

LA CONFERENZA DI GARCIA

De Rossi gioca con le infiltrazioni

"Ha una piccola frattura a una vertebra da almeno tre settimane. Per lui non cambia nulla. Deve gestire il dolore, come ha sempre fatto in tutta la sua carriera e stringere i denti. Darà sempre il massimo per la sua maglia, non sono preoccupato".



Ostacolo Torino

"E' una buona squadra che ha fatto una bella stagione. Sappiamo che è sempre difficile giocare a Torino, ma non cambia nulla sulla nostra voglia e i nostri obiettivi. Faremo come sempre. Giocheremo per vincere, come abbiamo sempre fatto da quando sono qui".



Yanga M'Biwa esterno basso?

"E' un giocatore molto interessante e ha già fatto questo ruolo diverse volte in Francia. Per me è migliore al centro delle difesa, ma ci dà fisico e intelligenza tattica in fascia. Può anche partecipare alla manovra non certo come Florenzi o Maicon"



Roma o Lazio per la corsa Champions?

"Io sono solo concentrato sulla gara di domenica. Noi giochiamo sempre per vincere".



Autostima e convinzione

"Le ultime due vittorie hano dimostrato alla squadra che la ricompensa arriva sempre per chi lavora. La novità è che questa settimana abbiamo tutti disponibili e tutta la settimana per lavorare. Non accadeva da molto tempo e fino alla fine della stagione sarà così e sarà più semplice programmare e preparare le gare".



Curva Sud chiusa: ultrà contro il club?

"La giustizia sportiva italiana è fatta così. C'è solo un uomo che subito il giorno dopo condanna o giudica tutti gli eventi del weekend. Tutti gli altri Paesi hanno almeno una Commissione con un dibattito da cui arriva una decisione discussa. Mi sembra che la giustizia italiana debba migliorare. Un uomo solo non basta, va riformata. Le cose che sono successe prima e dopo con i tifosi, con la Curva e con i giocatori li prendo come i capricci degli innamorati. Quando due persone si amano, a volte può esserci un po' di dissenso. I tifosi vogliono vedere orgoglio in campo. La cosa importante è che tra giocatori e tifosi c'è amore".



Un vantaggio giocare fuoricasa?

"I risultati lo dimostrano che per noi è più semplice giocare in trasferta. Basta guardare i numeri".



Possesso palla e modulo di gioco

"In generale, anche se i numeri non sono precisi, sappiamo che adesso il possesso palla è meno importante per noi. Lo vedo come un'arma in più. Non è che giochiamo sempre alla stessa maniera. Ci adattiamo per vincere le partite. Faccio scelte di squadra e non dei singoli. Vedremo ancora una Roma con possesso palla, ma anche una squadra più schierata e pronta a ripartire. Conta la performance e il piano di gioco deciso prima della partita. Finora i giocatori sono stati bravi e faranno lo stesso quando avremo strategie differenti".



Capitolo Maicon

"Maicon è andato da uno specialista a Barcellona. Sta meglio, ma non abbastanza per lavorare con il gruppo ed essere convocato. Io spero che torni al più presto, ma per ora dobbiamo gestire il carico per non avere sorprese sull'evoluzione dell'infortunio al ginocchio. Ha iniziato a correre, ma non è pronto. Comunque abbiamo soluzioni per sostituirlo".



Balzaretti e Castan

"Balzaretti è tornato in gruppo è ha giocato con la Primavera. Dopo 18 mesi lontano, serve tempo per ritrovare ritmo e intensità. Ma è convocato e lo gestiamo per farlo tornare al 100% della condizione fisica. Per Castan invece il discorso è diverso. Con lui non dobbiamo bruciare i tempi. Gli serve ancora un po' di tempo per ritrovare le sue qualità. Spero che prima della fine della stagione possa entrare in campo e giocare. Lo spero per lui e per noi. Il peggio è passato, adesso bisogna proseguire il percorso. Fa piccoli passi e migliora sempre".



Ljajic a secco

"L'importante è avere occasioni da gol. Non è importante chi segna, ma lavoriamo tutti i giorni per avere qualità davanti alla porta. Sia per l'ultimo passaggio, sia per la finalizzazione. I giocatori devono essere pronti, perché sanno che ci saranno delle occasioni. Scegliere il gesto giusto davanti alla porta è importante. In allenamento non si può allenare questa caratteristica".



Giovani competitivi

"Bisogna fare i complimenti ai ragazzi della Primavera e a De Rossi. Il Chelsea è fortissimo e sono arrivati in semifinlae di Youth League. Un percorso bellissimo. Non cambia nulla la sconfitta di ieri, anche se dimostra quanto siamo lontani dalle migliori squadre d'Europa. Dobbiamo lavorare ancora molto tutti i giorni. Sono fiero di loro".