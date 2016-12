Roma, Garcia: "La classifica adesso non conta, ma ora dobbiamo vincere"

La sconfitta con la Samp sul groppone e l'opportunità di riscatto contro il Carpi. La Roma punta la risalita in classifica: "Dopo sei giornate conta poco, ma dobbiamo tornare a vincere per non allontanarci troppo dalla vetta - ha detto Garcia -. Lo faremo giocando bene, come con la Samp, ma evitando errori banali". La speranza è di ritrovare i gol di Dzeko : "Edin è un giocatore esperto, è tranquillo. Lavorando bene il gol arriverà".

LE PAROLE DI GARCIA

Contro il Carpi avete tutto da perdere?

A noi interessa solo vincere. Una settimana fa eravamo messi bene con i punti, adesso ne abbiamo presi solo 1 uno 6 e non va bene. Giocheremo bene e porteremo a casa la vittoria. Con la Samp abbiamo giocato meglio che a Frosinone ma abbiamo perso, il calcio è così.

Lei è nell'occhio del ciclone spesso, come gestisce questa pressione?

Quel che abbiamo fatto è già passato. Dobbiamo guardare avanti e restare concentrati sul campo che è l'unica cosa che conta e che mi preoccupa. Tutte le parole non sono importanti

Vainqueur è pronto per debuttare? E Castan quando lo rivedremo?

Non so quando avremo Leo al 100%. Sta migliorando ed è normale che abbia incontrato qualche difficoltà dopo quello che ha avuto. Ha una voglia pazzesca di giocare e quando sarà al top è un giocatore forte che ci darà una mano. Su Vainquer l'ho visto bene in questi giorni, migliora sul piano fisico dopo una preparazione non ottimale. Aveva bisogno di ritrovare una buona condizione fisica, piano piano sarà inserito

Qual è la coppia migliore di centrali difensivi?

Manolas-De Rossi hanno giocato bene insieme, ma è due partite che regaliamo gol con errori individuali. Manolas-Rudiger ha giocato a un livello altissimo contro il Barcellona, ma col Sassuolo hanno fatto meno bene. Il problema non è la coppia, ma come giocano quando sono al 100% e per ora l'unico al top è Manolas, ma prima o poi dovrò farlo riposare.

Dzeko ha fatto solo un gol e qualcuno mugugna: come vive questo momento delicato?

Edin è tranquillo, non è giovane e sa che un centravanti deve solo lavorare al meglio e i gol arriveranno. E' complicato lavorare sugli schemi giocando ogni tre giorni, ma stiamo provando a dare ancora più automatismi a tutti per giocare insieme. Non sono preoccupato, facciamo gol. Mi preoccupa il fatto che ne prendiamo troppi, a parte Frosinone abbiamo sempre subito. Dobbiamo migliorare tanto come atteggiamento di squadra

Nainggolan ha bisogno di riposare? Florenzi come sta?

Florenzi ha preso una botta contro la Samp e l'abbiamo risparmiato. Valuteremo domani mattina, se starà bene giocherà altrimenti non lo rischierò. Radja è un giocatore che deve giocare sempre per stare bene. Sa che deve fare meglio di quanto stia facendo.

Fate fatica a segnare da calcio d'angolo, si è dato una spiegazione?

A tirare ruotano in tre. Potevamo fare meglio. Il primo anno abbiamo segnato molto sui piazzati, l'anno scorso anche. Continuiamo a lavorare tanto su queste situazioni, abbiamo degli schemi ma non stiamo rendendo al massimo.

La Roma è dove merita in classifica? Si sente in bilico?

La mia unica preoccupazione è preparare bene il Carpi. Dobbiamo essere in grado di ripetere la partita contro la Sampdoria ma con più efficacia e cancellando gli errori. La classifica non è un problema adesso, ma non dobbiamo perdere troppa strada dalla prima. Possiamo ribaltare questo momento difficile sperando di iniziare una striscia positiva.