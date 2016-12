Roma, Garcia: "Juventus favorita, ma io gioco sempre per vincere"

18:22 - Complice la sosta per le nazionali, il tecnico della Roma Rudi Garcia a Roma Channel traccia un primo bilancio della stagione ribadendo la voglia di scudetto: "Io gioco sempre per vincere e non cambierò mai questo atteggiamento. Siamo in corsa per tutto e se cancelliamo la sfida di Torino, siamo a pari con la Juventus che resta la favorita del campionato". Un solo rimpianto: "Il primo tempo col Napoli. Nemmeno l'1-7 col Bayern lo è".

"Rimpianti? Solo uno, il primo tempo col Napoli, e basta - aggiunge Garcia -. Nemmeno la partita col Bayern Monaco in casa in cui abbiamo avuto un calo mentale. In Champions League pero' sappiamo che l'unico obiettivo possibile e' l'exploit del passaggio del turno, non altro".