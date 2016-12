Roma, Garcia: "Juventus ancora al top"

LA CONFERENZA DI GARCIA

Quanto influisce il mercato aperto?

"Non deve influire nella testa dei giocatori. Il mercato chiude lunedì sera e oggi, domani e lunedì la Roma lavora su questo punto. Faccio in modo di lavorare con i giocatori che ho in rosa. Abbiamo sfruttato al meglio il poco tempo avuto per lavorare coi nuovi".



La gara di Verona

"Voglio vedere un ritmo più alto. Dobbiamo iniziare come se fossimo subito sotto. Rispetto a Verona dobbiamo imparare ad avere il rtimo più elevato".



La Juve è cambiata tanto

"Sono arrivati grandi giocatori, la squadra che ha vinto gli ultimi quattro campionati è una squadra di alto livello. Siamo all'inizio del campionato e quasi nessuna squadra è pronta. In questa settimana abbiamo lavorato per essere al 100%. In Italia è particolare giocare una gara così importante alla seconda giornata. Dobbiamo giocare per vincere e sfruttare il fatto di giocare davanti ai nostri tifosi".



Formazione

"Al 90% ho la formazione in testa. Sto aspettando di vedere come sta Torosidis. Sta recuperando benissimo e se sarà al 100% giocherà lui a sinistra, così Digne avrà tempo per adattarsi. Inizieremo con una strategia, ma abbiamo più opzione. Siamo ambiziosi e faremo di tutto per prendere i tre punti".



De Rossi e Maicon

"Col Verona non aveva i 90' nelle gambe, ma ora sta bene. Maicon non è ancora al 100%, ma sta tornando. Non ci sono più rischi per lui".



La Juve si è indebolita?

"Sarà la stagione a rispondere alle operazioni di mercato. La Juve rimane una squadra di alto livello e sappiamo che domani dovremo essere al massimo per vincere".



Totti e Dzeko insieme?

"Possono giocare insieme. E' una possibilità che abbiamo e la useremo durante la stagione".



Iturbe ci sarà

"Iturbe sarà convocato. Ci saranno tutti tranne Strootman e Rudiger".



Ritmo e circolazione della palla

"Col Siviglia la squadra ha dimostrato di saper palleggiare a ritmi veloci. A Verona anche il campo non permetteva di far girare velocemente il pallone. Per giocare su ritmi alti dobbiamo essere più equilibrati nelle verticalizzazioni e nell'ampiezza del gioco. Poi i nuovi arrivati hanno bisogno di tempo per inserirsi al meglio negli schemi".