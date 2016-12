Roma, Garcia: "Juve ancora favorita, ma le daremo fastidio"

Voglia di rivincita, bel calcio e se possibile di un trofeo. Rudi Garcia ha le idee chiare per la nuova stagione della Roma : "Vogliamo infastidire la Juventus che resta la favorita in campionato. Puntiamo ad andare in Champions, ma sappiamo di avere le carte in regola per essere la outsider - ha dichiarato il tecnico in conferenza -. Sul piano del gioco voglio rivedere la Roma dei miei primi 18 mesi". Sul mercato: "Stiamo cercando 3 pedine giuste"

"Mi aspettavo questo entusiasmo e la voglia di ricominciare. I nostri tifosi sono molto entusiasti e tante famiglie vengono a vederci - ha dichiarato il tecnico dal ritiro di Pinzolo -. E' una grande opportunità di stare vicini in questo periodo, anche se il lavoro è prettamente fisico". Uno dei giocatori più chiacchierati è Romagnoli: "Tutti i giocatori che sono qua più i nazionali che arriveranno dopo come Romagnoli sono importanti. Anche i giovani, è sempre un momento in cui stiamo insieme tutto il giorno e possiamo valutare bene tutto dentro e fuori dal campo".

Impossibile non parlare di mercato in questo periodo dell'anno: "Da quando sono arrivato lavoro sempre in sintonia con Pallotta e Sabatini per gli acquisti e le cessioni. E' arrivato Iago Falque, sono molto contento di lui, e voglio tenere tutti i giocatori che ho qui con me a Pinzolo. Arriverà qualcuno, questo è ovvio, miglioreremo la squadra e il modo di lavorare, ma non dobbiamo avere fretta. Avremo sicuramente una squadra competitiva e cerchiamo tre giocatori in tre ruoli precisi, senza correre". La passata stagione la preparazione fisica è stata un problema e lo staff è cambiato: "Il cambio era stato deciso già a gennaio per migliorare per il bene della squadra. Questo non vuol dire che chi c'era prima non era bravo, se siamo arrivati secondi un motivo ci sarà. Speriamo di avere meno infortunati: non c'è stato il mondiale, non ci sarà la Coppa d'Africa e sono ottimista. Ho dato responsabilità a Norman sull'aspetto fisico, ma non cambierà nulla, a ognuno il suo".

Il periodo complicato è alle spalle: "Ho grande entusiamo e non ho mai pensato di lasciare la Roma. Lavoro al meglio per portare risultati, questo è quello che conta. Non voglio più parlare della scorsa stagione, abbiamo sette settimane da gestire per prepararci al meglio e abbiamo messo la tournée così presto per lavorare poi bene a Roma".

"L'anno scorso abbiamo finito come quello precedente cambiando tutta la difesa, e siamo finiti secondi. Vuol dire che la difesa ha funzionato - ha risposto il tecnico sulle critiche sui gol subiti -. Per me siamo stati meno efficaci davanti piuttosto che meno brillanti dietro. Sulla qualità del gioco non ho cambiato la mia idea, se giochiamo bene abbiamo più probabilità di vincere. Nella seconda parte di stagione abbiamo aspettato troppo e siamo stati meno bravi a giocare belle partite, abbiamo fatto fatica anche per gli infortuni. Ci può stare che durante l'anno ci si possa adattare alle varie esigenze del momento. Voglio rivedere la Roma dei miei primi 18 mesi, anche se so che alla fine conta solo il risultato finale".

Da colmare c'è un gap importante con la Juventus: "Quest'anno l'obiettivo è ancora qualificarsi per la Champions League direttamente per la terza volta di fila. Saremo gli outsider del campionato e faremo di tutto per dare fastidio alla Juve che resta favorita. L'ambizione mia è senza limite, ma ambizioni e obiettivi sono cose diverse. Voglio vincere un trofeo in giallorosso, non ci siamo ancora riusciti per diverse ragioni, ma dobbiamo essere pronti se il favorito molla. Forse ci serve un stagione perfetta, ma so che siamo pronti nel caso". Pallotta in passato ha dichiarato che Garcia sapeva delle sue colpe: "Chi fa, sbaglia. Chi non fa nulla non sbaglia mai".