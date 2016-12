Roma, Garcia: "Impossibile battere questo Barcellona"

Quella di Barcellona sarà una sconfitta che la Roma non si dimenticherà mai. Nonostante il 6-1, è ancora in corsa per gli ottavi. Così Rudi Garcia a Premium Sport: "La bella notizia della serata è arrivata prima della partita ed è il pari tra Bayer Leverkusen e Bate Borisov. Il destino è nei nostri piedi. Ci voleva un miracolo per fare risultato, loro sono in un momento straordinario, hanno vinto 4-0 a Madrid, sono un'armata stratosferica e invincibile".

La Roma non ha reagito: "In questo momento non si può giocare contro il Barcellona. Non sono preoccupato, non ci piace perdere così, ma non c'è paragone tra questa sconfitta o con quella del Bayern Monaco dell'anno scorso. Anche segnando per primi avremmo perso perché loro sono più forti. Potevamo essere più chiusi, abbiamo fatto pressing subito, abbiamo avuto l'occasione su angolo, poi ci siamo coperti ma abbiamo preso comunque due gol. Potevamo fare meglio nel primo tempo sull'uso della palla. Nella ripresa abbiamo cambiato modo di giocare ma alla fine non è cambiato nulla. Non ho niente da rimproverare ai giocatori, era possibile fare dei gol ma vincere oggi era impossibile. Adesso dobbiamo battere il Bate Borisov in casa se vogliamo andare agli ottavi. La prestazione di questo Barcellona eleva ancora di più il pareggio dell'andata. In questo momento siamo lontani dal loro livello, sono una delle squadre più forti del mondo, siamo amareggiati per aver perso così ma adesso dobbiamo solo pensare al campionato e poi a vincere contro il Bate", ha concluso il tecnico francese.