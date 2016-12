Roma, Garcia guarda avanti: "Riscattiamoci in Europa"

00:06 - E' amaro il commento di Rudi Garcia al termine della sconfitta con la Samp all'Olimpico. "Noi abbiamo giocato e loro hanno segnato - ha spiegato -. Finchè abbiamo delle occasioni vuol dire che il gioco porta a qualcosa, ma dobbiamo ritrovare da giovedì la lucidità". "In campionato non c'è niente di perso, anche se questa sconfitta fa avvicinare le altre squadre", ha aggiunto poi sulla corsa al secondo posto.

La prima sconfitta casalinga della stagione brucia al tecnico francese, che però ora preferisce concentrarsi sulle prossime sfide: "Bisogna vincere giovedì, è inutile guardare i risultati degli altri. E bisogna anche tornare a vincere in campionato domenica". Con la Samp comunque nel primo tempo Garcia ha visto cose buone: "Abbiamo avuto occasioni non solo sul gioco manovrato, ma in vari modi. Dopo sullo 0-1 non abbiamo trovato le soluzioni giuste". "Abbiamo giocato tre giorni e la stanchezza si è fatta vedere un po' - ha aggiunto -. Bisogna digerire questa sconfitta giocando in casa giovedì e mettendoci alle spalle questa partita".



Quanto ai fischi a fine partita, Garcia ha solo una ricetta: "Dobbiamo tornare a vincere". Quanto alla crisi in zona gol, una piccola stoccata agli attaccanti: "Se creiamo occasioni, i gol arriveranno. Dobbiamo comunque essere più incisivi davanti". Stessa line anche sulle prestazioni dei leader in campo: "Bisogna aspettarsi molto da giocatori che hanno talento e ne abbiamo. Sono loro che devono risolvere la partita quando si fa difficile".