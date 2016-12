Roma, Garcia: "Grande spirito di squadra"

Totti è rimasto in panchina per tutti i 90': "Pensa sempre alla Roma, non a se stesso - ha proseguito Garcia - E dirà ancora la sua in campo da qui a fine stagione". Per arrivare al secondo posto, infatti, ci sarà bisogno di tutti. "Come oggi col Genoa, perché questa è stata la vittoria di tutti, società, squadra e tifosi. Ma ci sono ancora quattro partite. Il secondo posto andrà a chi lo vorrà di più, e dobbiamo essere noi quella squadra".