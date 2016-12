Roma, Garcia: "Facciamo pochi gol? Datemi Cristiano Ronaldo"

Non ha dubbio alcuno Rudi Garcia , la Champions League passa per il Genoa e passa anche per la bella prestazione contro il Sassuolo : "Abbiamo fatto 3 gol, facendo meno tiri del solito. L'efficacia è molto importante". Per andare avanti comunque ci sarà bisogno dei tifosi e di Totti "capitano vero e uomo importantissimo". Infine una battuta sull'attacco che segna poco: " Datemi Cristiano Ronaldo ", ha detto il tecnico francese.

LA CONFERENZA DI GARCIA

Toni ha segnato quanto l'attacco della Roma.

"Se ci portate Ronaldo a Roma ce lo prendiamo. Quando non abbiamo il bomber è meglio avere 5 giocatori nel reparto offensivo. I nostri attaccanti devono fare di più in termini di gol e di assist".

Un guidizio sulla Primavera che ha perso con la Lazio in finale.

"La Primavera ha fatto una buona stagione: finale ieri, semifinale di Youth League e c'è ancora il campionato in ballo".

Opinione su Cole. Cosa non ha funzionato?

"Non è il momento dei bilanci: faccio sempre in modo di mettere dall'inizio i giocatori con il miglior rendimento. Ashley è un grande campione, non ha bisogno di me per saperlo. Lui come gli altri può esserci utile nelle cinque partite che ci rimangono”

Pjanic?

"La percentuale della sua condizione non è stata facile da individuare. Non ho mai forzato nessuno a giocare. Se mi dice che può giocare gioca. Su 22 giocatori sono pochi coloro che non hanno problemi. Poi c'è il lato mentale per superare questa cosa. E' ovvio che per Mire sembra esser finito questo problema, ma non ho alcun rimpianto sulle sue prestazioni avendo avuto tanti problemi. Facciamo in modo di curare i giocatori al meglio".

Doumbia pare rinato dopo il gol di mercoledì.

"Sul piano psicologico il gol di Sassuolo darà molta più fiducia a Doumbia. Ha segnato un gol da attaccante: un colpo di fucile di testa. Poi ha anche aiutato sul piano difensivo".

Il rapporto con i tifosi.

"In momenti come questi serve la forza dei tifosi: la squadra ha bisogno di essere incoraggiata".

Difficile la sfida col Genoa?

Giochiamo contro una squadra che vuole l'Europa. Sappiano che hanno due assenze importanti, tra di esse Burdisso, ma sappiamo come fare. In realtà non conosciamo la condizione atletiche di entrambe le squadre perché nelle ultime giornate abbiamo giocato molto.

Quali sono le condizioni di Totti?

Il capitano sta benissimo e in questi giorni ha detto parole importanti. Dobbiamo stare uniti. Per noi è un giocatore importantissimo. Se comincia dal primo minuto e non inizia, non è importante.

Come sta Keita?

"Prima di Sassuolo ha avuto una sciatalgia che mi ha fatto cambiare idea sulla formazione. Ora è tornato un problema al ginocchio che ha da tempo. Domattina valuteremo le sue condizioni. Lui ha uno spirito collettivo e vuole sempre aiutare la squadra, ma dovrò valutare le sue condizioni"

"C'è stata efficacia in area avversaria e solidità nella nostra: dettagli molto importanti".