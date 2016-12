Roma, Garcia è incupito: limitato in campo e sul mercato

Nonostante il secondo posto in campionato (il secondo consecutivo) e la miglior media punti di tutti i tecnici della Roma, la posizione di Rudi Garcia resta sempre piuttosto scomoda. Le incomprensioni col club nel corso della passata stagione hanno lasciato il segno e il colpo di mano della società sullo staff tecnico ha minato la leadership del francese, che ora deve fare i conti non solo con i nuovi collaboratori, ma anche con un mercato praticamente inesistente.



Una situazione non certo facile per Garcia, che nel ritiro di Pinzolo non ha certo nascosto i suoi malumori. L'allenatore giallorosso è apparso diverso dal solito, schivo, teso e meno sorridente. Accerchiato e sul banco degli imputati, il francese del resto si ritrova limitato dalla proprietà sia sul campo, sia sul mercato. Rudi dovrà infatti interfacciarsi col preparatore atletico Darcy Norman scelto dal club e iniziare la nuova stagione quasi con gli stessi uomini. "La squadra è molto simile a quella dello scorso anno, l'unico acquisto è Iago Falque, di cui sono molto contento - ha spiegato Garcia durante la festa giallorossa -. Non dimentichiamo però che molti di questi ragazzi ci hanno portato a due secondi posti". Il tecnico francese sceglie dunque il profilo basso per riprendersi la leadership, aggrappandosi ai risultati ottenuti per ribadire quanto di buono fatto finora a Trigoria. Basterà per portare a termine la terza stagione in giallorosso?