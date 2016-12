Roma, Garcia: "Dopo il blackout, abbiamo avuto una grande reazione"

C'è da migliorare molto: "Solitamente dopo l'intervallo torniamo bene in campo, questa volta no. Ancora non ho una spiegazione, devo rivedere le azioni, ma sembra che i gol del Bayer siano stati segnati in modo un po' troppo facile. Dzeko ha detto che dobbiamo migliorare difensivamente? La difesa mi è piaciuta, ma in generale i giocatori sono stati bravi: da 2-0 a 2-2 tante squadre crollano, invece noi abbiamo dimostrato di poter fare tanto anche in situazioni di estrema pressione. Forse nel secondo tempo si è abbassato un po' il livello di aggressività. Forse mi aspettavo qualcosa in più dal pubblico: spero che lo stadio diventi un vero inferno nel futuro, ora è lontano da questa traguardo. Sono contento complessivamente, perché i ragazzi hanno risposto come dovevano. De Rossi e Florenzi problemi muscolari, per Maicon sembra più grave: bisogna aspettare 48 ore per saperne di più su tutti e tre".