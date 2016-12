Roma, Garcia: "Dobbiamo allungare la serie di vittorie"

Rudi Garcia non vuole cali di concentrazione contro l' Empoli , prossimo avversario all'Olimpico. "Dobbiamo allungare la nostra striscia di vittorie. Non dobbiamo sottovalutare l'avversario - ha detto il tecnico francese in conferenza stampa - Dzeko non è al 100%, ma è stato gestito bene dalla Bosnia". Sulla corsa scudetto: "La favorita rimane la Juve. Il campionato, però, è più aperto quest'anno. Ci impegneremo per smentire i pronostici".

Come sta Dzeko?

“Prima dobbiamo dire che anche se siamo sempre rimasti in contatto con la Bosnia, lo hanno gestito bene. Non era pronto per giocare e non ha giocato. Adesso non è al 100%, ma oggi ha fatto tutto l'allenamento con la squadra e piano piano sta ritrovando la forma fisica e soprattutto il fatto di giocare senza paura”

Sciopero della Curva.

"Spero che la situazione possa cambiare. Soffriamo tutti questa situazione, speriamo che si risolva presto. Le parole del presidente sono un bel segnale per i tifosi"

Userà lo stesso modulo di Palermo?

"Abbiamo lavorato su due moduli. Metterò in campo una squadra per vincere, dobbiamo proseguire la striscia vincente. Dobbiamo essere al 200% per mettere tutto in campo, senza altri pensieri. Non dovremo sottovalutare l'Empoli che ha battuto il Sassuolo e messo in difficoltà il Napoli".

De Rossi o Castan in difesa?

"Non faremo sette partite con De Rossi in difesa. Sennò a centrocampo mancano le soluzioni per un regista di ruolo. Per queste sette gare ci serve un centrale e sarà uno tra Castan e Rudiger".

Discorso scudetto.

"La favorita rimane la Juve. Il campionato, però, è più aperto quest'anno. Ci impegneremo per smentire i pronostici. Per avere una grande stagione ci serve anche non avere infortuni lunghi come lo scorso anno con Castan e Strootman”.

Ha visto nelle parole di Conte una candidatura come suo erede?

"Quando ci siamo sfidati è sempre stato un gioco leale. Antonio ora con l'Italia sta facendo bene. So che qua serve vincere sennò c'è sempre gente insoddisfatta e forse lo ha detto anche Spalletti alcuni giorni fa. Io continuo a dare il massimo per la mia squadra. Solo questo mi interessa".

Quando può rientrare Castan? Su Strootman che tempi ci sono?

"Dal primo infortunio Strootman non l'ho mai visto così bene e sereno come oggi. Siamo fiduciosi, non sono un medico, ma stiamo rispettando i tempi. Con Castan ho un grande rapporto. Per me è come un figlio. Sta migliorando. Se non giocherà domani sarà comunque in questa striscia di sette partite. Non si può tornare al 100% con un colpo di bacchetta magica. E' importante e non dimentico cosa ha fatto il primo anno con me".

Roma migliore attacco e condizioni di Ruediger

"Ruediger sta bene, ma come per Castan deve ritrovare il ritmo. Se le vinciamo tutte, mi va bene vincere sempre 4-2. Dobbiamo migliorare in difesa, questo lo sappiamo. Quello che non voglio è perdere la voglia di attaccare, bisogna trovare un equilibrio tra gol fatti e subiti".

"Quando faccio un gioco, cerco sempre di vincere. Facciamo di tutto per farlo, sapendo che dobbiamo seguire un processo di miglioramento. Il presidente ha detto che le cose sono iniziate da due anni e mezzo. Miglioriamo in tutto: la rosa, i dettagli, il gioco e di conseguenza i risultati".