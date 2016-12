Roma, Garcia: "Da questo momento difficile ne usciremo insieme"

18:26 - "Usciremo da questo momento difficile tutti insieme". Comincia così la conferenza stampa di Rudi Garcia alla vigilia della trasferta contro il Cesena. "Dobbiamo mettere in campo fiducia, voglia e rabbia - ha proseguito il tecnico della Roma - Sono qui per vincere, non sarà per quest'anno ma voglio farlo nel futuro. Ma non decido da solo. Pallotta lo sento tutti i giorni. I tifosi? Dobbiamo restare connessi con loro, ma chiedo rispetto reciproco".

"Il ritiro anticipato? Volevo partire ieri, ma non è stato possibile per problemi logistici. Usciremo da questo momento difficile tutti insieme. Totti? Ha un fastidio al flessore l'aveva già giovedì e quindi meglio non rischiare. Ci sono ancora due mesi da giocare".



"Sono qui per vincere, non sarà per quest'anno - ormai è quasi sicuro - Voglio farlo nel futuro ma non decido da solo. I giocatori sanno bene, vedono ogni giorno la mia motivazione. Ogni giorno sanno che voglio già giocare al meglio, vincere il più possibile fino alla fine della stagione. La mia visione è sul domani. L'unica cosa da fare è concentrarsi sulla prossima partita che è la più importante. Dobbiamo dare tutto domani per tornare alla vittoria. In questo momento sanno che dobbiamo dare tutto e lottare. Lotteremo insieme e usciremo solo così da questo momento difficile. Loro spingeranno sul campo e io spingerò da fuori come faccio sempre e non mi stancherò di farlo. Pallotta? Lo sento sempre, anche con Baldissoni e Sabatini ci parliamo tutti i giorni".



Giusto mandare i giocatori sotto la curva?

"Penso che si è espresso bene Keita. Il club è un'entità dove tutti hanno lo stesso obiettivo. Dobbiamo mantenere un filo con i tifosi restare connessi con loro. Un giocatore fa molto meglio quando si sente incoraggiato dalla tifoseria. Ora abbiamo perso un po' di tranquillità, ma i bilanci si fanno a fine stagione. Capiamo che i tifosi sono delusi e arrabbiati, ma questa connessione deve sempre essere fatta con rispetto. Ci sono cose che si dicono solo nello spogliatoio, ma esternamente difenderò sempre i miei giocatori. Ho totale fiducia in loro".



Sulla sfida contro il Cesena

"Sappiamo che hanno qualità e che giocano sul sintetico, per questo volevo prendere la misura del campo. Abbiamo un obiettivo per domani: lottare ogni secondo e ottenere il risultato contro una squadra che ha dimostrato di essere all'altezza della salvezza che cerca questo anno. Dobbiamo mettere in campo fiducia, voglia e rabbia".