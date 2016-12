Roma, Garcia: "Contro l'Inter sarà eccitante"

Il 3-1 contro l'Udinese consegna alla Roma la quinta vittoria consecutiva. "Abbiamo giocato con qualità e centrato un successo importante - dice Garcia dopo la gara -. Non ci sono partite facili, ma siamo stati bravi a renderla facile". Sabato i giallorossi affronteranno l'Inter a San Siro: "E' decisiva per allungare in classifica, ma è presto per parlare di sfida scudetto. Sarà un match eccitante".