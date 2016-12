Roma, Garcia: "Con l'Atalanta siamo obbligati a vincere"

14:34 - Alla vigilia del match con l'Atalanta, Garcia manda un messaggio alla sua squadra: "Domenica siamo costretti a vincere, non c'è altra alternativa alla vittoria. Poi vedremo i risultati degli altri". Sulla polemica per la chiusura della Curva Sud: "Non averla è uno svantaggio. Pallotta? Il suo arrivo è una benedizione per la Roma, fa sempre il meglio per i colori giallorossi. E ricordo che non è stato il presidente a squalificare la curva...".

Dopo essere stata scavalcata dalla Lazio una settimana fa, la Roma non può permettersi di perdere altri punti per strada: "Non ho sentito nessun giocatore parlare del sorpasso. Conta solo vincere domani, non c'è altra alternativa. Poi vedremo i risultati degli altri. Chi tifo tra Juve e Lazio? Io tifo la Roma e tifo il fatto che domani siamo costretti a vincere. La Juventus è una grandissima squadra, questa sera può chiudere anche il campionato. Qualunque sia il risultato per noi non cambia nulla". Il derby, alla penultima di campionato, potrebbe essere decisivo per la Champions: "Questa gara è molto lontana. Non è un modo di dire, ma conta solo la prossima partita. Per ora abbiamo preso 7 punti su 9 e ora vogliamo fare 10 su 12. Conta solo l'Atalanta, che ha fatto un bel passo avanti per la sua salvezza. Rimane una squadra difficile, mi aspetto una gara difficile e di vedere una Roma con tanta voglia".



Contro l'Atalanta mancherà qualche big, ma è invece recuperato Totti: "Pjanic e Gervinho non sono pronti, Keita è convocabile ma non è al 100%. Totti lo abbiamo gestito a inizio settimana e poi si è allenato in gruppo. Adesso sta bene, sappiamo che quando è vicino al 100% è un valore aggiunto per la nostra Roma".‏ Proseguono invece i guai per Maicon: "Il problema è che fa un passo avanti e due indietro. Ha un problema delicato al ginocchio, mi aspettavo prima il suo ritorno. Ora non può fare tutto, un giorno sta bene, un altro meno. Faremo un punto per spiegare meglio le sue condizioni. Mi auguro per lui e per noi che possa tornare presto".



Sollecitato sulle polemiche della settimana in merito alla chiusura della Curva Sud, Garcia non si nasconde: "Preferisco sempre giocare con lo stadio Olimpico pieno, non avere la Curva Sud è sempre una cosa brutta, uno svantaggio ovviamente. Ho già spiegato poi che la Roma non è fatta solo dai giocatori o dall'allenatore, ci sono anche i dirigenti e in primis il presidente, che ha sempre difeso il suo club. Ha fatto di tutto per avere un club ambizioso, uno stadio dove i genitori possono portare i bambini. E quando uno di noi è attaccato bisogna dimostrare una solidarietà forte. L'arrivo di Pallotta, la sua presenza, è veramente una benedizione per la Roma. Lui fa sempre tutto per portare in alto i colori giallorossi. E voglio ricordare che non è stato il presidente a squalificare la Curva Sud per la partita di domani".