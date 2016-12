Roma, Garcia: "Buon punto in trasferta ma siamo delusi"

"Di positivo c'è che sullo 0-2 dopo venti minuti ci sono squadre che mollano, invece noi abbiamo cominciato a giocare e abbiamo segnato 4 gol. Quando mancano 10' però non ti devi abbassare. È un buon risultato anche se per come è arrivato siamo un po' delusi, ma è comunque un buon punto in trasferta". Rudi Garcia commenta così il 4-4 della Roma sul campo del Leverkusen. "Purtroppo prendiamo troppi gol: la colpa è di tutti".

"Se la squadra sente il peso della Champions? Non si è visto, dal momento che sotto di due gol abbiamo continuato a giocare - ha detto Garcia ai microfoni di Premium Sport - Purtroppo prendiamo troppi gol: ci siamo abbassati troppo e abbiamo un po' peccato in cattiveria. Il primo gol del Leverkusen è un po' particolare: una situazione un po' sfortunata, per non dire altro. Il secondo gol non dovevamo prenderlo, perdendo palla a centrocampo. Nel finale abbiamo commesso l'errore di abbassarci troppo. Poco equilibrio difensivo? Sapevamo che senza Castan al cento per cento e con Rudiger arrivato infortunato, ci sarebbe voluto del tempo per schierare una difesa efficace, anche se poi non è solo colpa della difesa. Se gli attaccanti fanno quattro gol è anche merito della difesa che imposta il gioco, se la difesa ne prende quattro è anche colpa degli attaccanti: all'interno dello spogliatoio dobbiamo essere consapevoli che la colpa è di tutti".