Roma, Garcia: "Bello giocare partite così, sarà divertente"

Il settore ospiti del Franchi sarà pieno...

Sono orgoglioso e contento. Sarà una motivazione in più per dare il meglio di noi stessi



Cosa ha scritto nel foglietto a De Rossi?

Nessun segreto, quando è entrato Dzeko ci dovevamo organizzare sui calci da fermo. A Daniele il compito di comandare i compagni. De Rossi sembra che ci sarà domani, il muscolo si è un po' affaticato, ma ha avuto due giorni e mezzo di riposo e oggi si è allenato. Oltre a lui, adesso stanno tornando tutti al meglio.



La situazione di Dzeko?

Dzeko è una risorsa in più, sa fare tutto. E' un grande giocatore, per me non è un problema. Devo mettere ai suoi lati giocatori che possono servirlo.

La Fiorentina ha due attaccanti insidiosi. Meglio Castan o Rudiger?

Era previsto un po' di tempo per sistemare la difesa. Per Castan serviva tempo, Rudiger è giovane e deve inserirsi ma ha un potenziale enorme. Adesso è al 100%. Non è un problema di difesa, comunque, anche a Leverkusen. Ci siamo abbassati troppo, è un problema generale di squadra. Fare quattro gol ti fa prendere qualche rischio ma cercando più equilibrio e una fase difensiva più efficace.

La difesa è un problema?

La gara di Leverkusen è stata particolare. Il gioco è quello che ci fa vincere e segnare. Ovviamente dobbiamo essere tutti più attenti e prendere meno reti.

Guardando la difesa attuale, come si spiegano le cessioni di Mapou e Romagnoli?

Abbiamo ancora possibilità di passare il turno in Champions League e siamo secondi in Serie A. Vuol dire che le cose fatte sono state buone. Io e Sabatini, formidabile direttore sportivo, facciamo del nostro meglio. Poi c'è il lavoro che faccio io con la squadra e sul piano difensivo lotto sul concetto di puntare sui singoli. Serve sapere che tipo di calcio vogliamo fare e io voglio fare un calcio offensivo. Dai primi anni in cui sono qui abbiamo sempre avuto una delle migliori difese del campionato. Il reparto è stato cambiato spesso, ma queste sono le regole del mercato.

Quella con la Fiorentina è una partita decisiva per lo scudetto?

E' una bella partita, fa parte di una settimana eccitante. Giocavamo una parte della qualificazione martedì, siamo ancora in corsa nonostante tutto. La Fiorentina è un'ottima squadra con un ottimo avvio di stagione. E' un piacere giocare partite così. Spero che la partita sia divertente come quella di martedì, con qualche gol di meno incassato per noi.... La classifica dice che Roma e Fiorentina sono due squadre molto buone.

Non do troppo peso alla classifica ora, anche se dà sempre dei riferimenti. Mi concentro su noi. L'atteggiamento in campo deve essere sempre lo stesso contro ogni avversario, altrimenti non si va lontano. Un giudizio su Paulo Sousa? Hanno un'identità di gioco, questo va tutto a favore dell'allenatore, che avrò il piacere di conoscere domani. Io mi concentro sulla mia squadra, faccio in modo di vincere più partite possibili.