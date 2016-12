Roma, Garcia avverte il Bayer: "Dobbiamo vincere"

E' carico Rudi Garcia in vista della gara contro il Bayer Leverkusen . " Domani non c'è scelta, dobbiamo giocare per vincere - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Nessuno è ancora qualificato e nessuno è ancora fuori. Ci serve una vittoria e vogliamo ottenerla ". Poi un dettaglio importante sulla formazione che affronterà i tedeschi: " Keita non è pronto . Per me non c'è altra partita che quella di domani e De Rossi giocherà ".

LA CONFERENZA DI GARCIADe Rossi o Keita?

"Le cose sono semplici: Keita non è pronto. Non c'è altra partita di quella di domani, De Rossi giocherà"



L'andata col Bayer cosa ha insegnato?

"Ci ha confermato quello che abbiamo studiato, ha delle doti in attacco e debolezze in difesa. Il risultato è stato che potevamo anche aspettarci visto il momento delle due squadre. Anche noi segnavamo tanto e in difesa potevamo fare meglio. Domani non c'è scelta, dobbiamo vincere. L'atteggiamento è semplice".



Primi in campionato, ma ultimi in Champions

"La Champions è un mini campionato e ogni partita vale di più. Nessuno è ancora qualificato e nessuno è ancora fuori. Ci serve una vittoria e vogliamo ottenerla domani"



Sulle parole del prefetto Gabrielli

"E' compito dei dirigenti. Le grandi serate di calcio vanno giocate con lo stadio pieno. Mi sono già espresso a riguardo, ma non è il momento di discuterne"