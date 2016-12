Roma, Garcia annulla il secondo allenamento

Inizio di 2016 dolceamaro per la Roma . Rudi Garcia ha impostato 2 ore di duro lavoro nella sessione di allenamento mattutina , un modo per reiniziare subito forte dopo le le delusioni dello scorso anno. Soddisfatto per il lavoro dei suoi e vedendoli stanchi, il tecnico francese ha poi annullato seduta pomeridiana dando appuntamento a tutti per domenica e scatenando i tifosi sui social: "Te pareva... già stanchi? ".

Cambio di programma, qualche ora in più di recupero per i giocatori. Garcia infatti, in accordo con il suo staff, ha preferito non caricare la squadra in vista del match con il Verona. Una scelta che non tutti i tifosi giallorossi hanno condiviso: "Ma sì, mica abbiamo bisogno di allenarci", "Garcia soddisfatto per una seduta? Se era doppia era punitiva?" e "Ragazzi, ci vediamo direttamente il 5 ok?".