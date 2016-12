Roma, Garcia: "Anche a Verona tanta sfortuna. Difendiamo il secondo posto"

18:40 - Dopo il pareggio di Verona, il sesto nelle ultime sette partite, non perde l'ottimismo Rudi Garcia: "Abbiamo giocato bene il primo tempo, ma siamo perseguitati dalla sfortuna. Abbiamo preso gol nell'unica mezza occasione concessa, poi l'infortunio di Florenzi e la traversa di Ljajic. Dobbiamo continuare ad avere fiducia". Al Bentegodi De Rossi in panchina: "L'ho fatto riposare". La Juve, prossima avversaria, scappa: "Difendiamo il secondo posto".

"Ho scelto di far riposare De Rossi perché ha giocato le ultime due partite - ha commentato Garcia a Premium Calcio dopo l'1-1 a Verona -. Totti ha fatto bene un'ora e ha fatto gol, ma giochiamo tante partite in questo periodo e serve anche un po' di riposo". Nel finale c'è stato un calo fisico: "Prevedibile perché abbiamo giocato tre giorni fa. Nel primo tempo abbiamo giocato bene e in maniera efficace. Il calcio è crudele perché non meritavamo di stare sull'1-1 all'intervallo. La sfortuna ci perseguita e anche la traversa di Ljajic lo conferma. Abbiamo solo tanta sfortuna. Dobbiamo recuperare diversi giocatori della rosa, ora anche Florenzi dopo l'infortunio alla caviglia di oggi". Settimana prossima c'è la Juventus, ma Garcia dribbla: "Prima dobbiamo giocare in Olanda col Feyenoord, penso solo a quello". Il secondo posto ora traballa: "Dobbiamo pensare a restare secondi, è l'unica cosa da fare. Non perdiamo, ma non vinciamo e non andiamo avanti. Dobbiamo proteggere il secondo posto per attaccare il primo. Il campionato è lungo e possiamo ancora fare qualcosa. Nel primo tempo oggi abbiamo giocato bene".

A questa Roma sembra mancare un centravanti: "Lasciate tempo a Doumbia, è arrivato da poco. Ha bisogno di lavorare perché si è fermato a dicembre col suo campionato, poi è andato in Coppa d'Africa ma senza una grande preparazione. La stiamo facendo a Trigoria, gli serve un gol e troverà la fiducia". Allo scontro con la Juve si arriva con nove punti di svantaggio: "Fino al 6 gennaio eravamo messi benissimo. Adesso pensiamo all'Europa League e poi a chiudere bene il campionato". I giallorossi segnano molto meno e ne subiscono di più: "Non siamo più la stessa Roma e siamo più sfortunati con gli infortuni. Diversi fattori ci hanno fatto perdere punti per strada, ma non dobbiamo perdere la fiducia. La squadra c'è ancora".



SABATINI: "GARCIA NON SI DISCUTE"

"Abbiamo qualche problema - ammette il ds della Roma Sabatini -, nemmeno il mister si appella soltanto alla sfortuna. C'è ma ha un ruolo marginale". Garcia però non è sotto accusa: "Crediamo molto nel suo lavoro e non lo mettiamo in discussione. Non siamo brillanti e i risultati non arrivano, ma crediamo molto sia in Garcia che nella squadra. La rosa è ottima e siamo soddisfatti. Abbiamo perso tanti giocatori importanti come Stootman, Maicon, Castan". Anche il gioco giallorosso latita: "Alcuni meccanismi sono saltati, ma ci mancano le accelerazioni decisive. Qualche problema c'è, facciamo qualche errore. Ma lavoriamo tutti per ritrovare i risultati". Su Ibarbo e Doumbia: "Forse ho sbagliato i tempi su questi due giocatori, ma è colpa mia e non di altri".