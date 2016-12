Roma. Garcia ai tifosi: "Sarà una grande notte"

08:43 - Il gran giorno è alle porte: Roma-Manchester City. E Garcia dice: "Dobbiamo vincere e basta, non fare calcoli. Per noi, per la Roma, per i tifosi. E' un grande traguardo". Le parole del tecnico, alla vigilia: "Il City è uno squadrone, il nostro girone è il più duro della Champions. Abbiamo fatto grandi cose, non sblaglieremo". Con Garcia, anche Gervinho: "Siamo pronti e carichi. Al punto giusto".



PARLA GERVINHO

La prima domanda è per Gervinho: come ci si prepara a una gara così delicata?

Risponde l'attaccante. "La pressione è soprattutto sul City. E' una gara normale e speciale. Noi vogliamo andare avanti per il club, per i tifosi, per noi stessi".

Visto il suo passato in Premier, questa gara per lei ha uno stimolo speciale?

"Ho giocato in Premier con l'Arsenal, sì. Ma questa gara mi dà tante emozioni, a prescindere. Se avessi giocato contro l'Arsenal, non sarebbe stata una rivincita per me".

PARLA GARCIA

Poi tocca a Rudy Garcia: è la gara più importante da quando è a Roma?

"Per noi è una finale. Noi abbiamo la qualità di essere arrivati fin qui, giochiamo davanti al nostro pubblico, abbiamo questa finale che ci riempie di orgoglio. Dobbiamo sfruttare ogni momento, sarà eccezionale se vinciamo e a questo puntiamo".

Non c'è Aguero. City meno temibile?

"L'ho già detto nei giorni scorsi, mi spiace molto che non ci sia Aguero. I grandi giocatori io li voglio in campo. Il City è una grande squadra, comunque. Noi dobbiamo fare il nostro gioco. Sarà tanto difficile, ma sono sicuro che ce la faremo".

Come sta la Roma dopo il 2-2 col Sasuolo? Troppe critiche.

"Io sono sempre lo stesso, sono concentrato sulla gara che arriva. Come sempre. La gara col Sassuolo è passata, ricordo solo la grande anima della Roma, giocare un tempo in dieci e pareggiare rimontando due gol, vuol dire avere un grande spirito, i ragazzi sono stati fantastici. Motivati siamo motivati, sì. Dobbiamo usare la testa, e tatticamente fare tutte le cose giuste".

Al momento del sorteggio lei disse: la gara col City all'ultima sarà decisiva.

"Quando c'è stato il sorteggio e ci siamo trovati nel girone più difficile della Champions, la mia speranza era di giocare l'ultima gara potendo gestire il nostro destino. E così è accaduto. Per merito nostro".

Si arriva a una finale e si parla di una Roma equilibata: come si gestisce l'equilibrio?

"Non c'è scelta. C'è solo da giocare per vincere. Saremo maestri del nostro destino solo vincendo, non possiamo sapere cosa accade fra Bayern e Cska, il Bayern ha perso la quinta gara e può perdere anche la sesta. Dobbiamo vincere e non fare calcoli su altri. Vincere e basta".

La gara di domani è una partita speciale anche per lei, un nuovo traguiardo personale?

"La Champions è una ambizione di tutta la Roma, società, giocatori e tecnico. Non solo mia. La Roma nelle ultime stagioni è rimasta fuori dall'Europa al top, e dobbiamo arrivare al traguardo. Vogliamo dedicare questo traguardo ai tifosi e ai calciatori: coronamento del lavoro di tutti i giorni".

Daniele De Rossi: ha mai pensato di non farlo giocare?

"Mai. Daniele è un grande giocatore e un grande uomo. Sta bene, è in forma, è un uomo-squadra e ha indossato più di 100 volte la maglia della Nazionale. Se attorno a lui escono certe cose, a me non interessa. Il calcio è calcio, per me certe cose valgomo meno dell'uno per cento di quello che conta. Ed è triste pensare che qualcuno pensi ad altro. Ah, peccato poi che De Rossi non possa giocare contro il Genoa, per squalifica".