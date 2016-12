Roma, Garcia: "Adesso due centrali e un terzino"

Nonostante la scoppiettante vittoria, Rudi Garcia vede più i difetti della sua Roma che non i pregi. "Sul piano offensivo siamo stati bravi, abbiamo anche fatto dei bei gol. Ma il secondo tempo lo abbiamo perso 4-2, subire quattro gol per un allenatore non è bello, anche se ai tifosi piace lo spettacolo. C'è ancora tanto da lavorare", ha ammesso il francese. Sul mercato: "Adesso aspettiamo due difensori centrali e un terzino".

DZEKO: "NON CERCO RIVINCITE"Edin Dzeko è stato il grande protagonista della serata romanista e se la gode. "La cosa importante è stata vincere, ora dobbiamo restare concentrati per il campionato. Mi piace che siano arrivati in quattromila all'aeroporto e sugli spalti ci fossero 35mila persone. Non cerco rivincite, sono venuto per vivere una nuova avventura. Anche se ho giocato meno nella scorsa stagione non cerco rivincite personali. Champions e Serie A sono due obiettivi importanti per noi, ma ora la mia priorità è iniziare bene il campionato", ha detto.