Roma, Garcia ad Allegri: "Non abbiamo bisogno di stimoli esterni..."

14:22 - "Siamo tutti con Leo. Castan è un grande campione e un grande guerriero, tornerà al 200%". Le prime parole di Rudi Garcia nella conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Roma sono per il difensore brasiliano. "Se interverremo sul mercato? Valuteremo a gennaio". "L'obiettivo è di qualificarsi alla prossima Champions, l'ambizione è vincere lo scudetto - ha proseguito - Ho detto ai giocatori che giocheremo sette finali e che la prima è domani".

"Siamo tutti con Leo. Dopo l'intervento sarà di nuovo tra noi: Castan è un campione e un guerriero. Lo aspettiamo, ora dobbiamo lasciarlo tranquillo. Tornerà al 200%. Domani giocherà De Sanctis. Sta bene e ha avuto 15 giorni per lavorare bene. La sua carica aiuta i compagni. Situazione infortuni? Peccato per Mapou, ma abbiamo recuperato Astori, Florenzi e Borriello. Aspettiamo Maicon, sembra vicino al ritorno ma non è convocato".



"Le parole di Allegri? Non abbiamo bisogno di dichiarazioni esterne per avere la voglia e la fame di vincere tutte le partite. Vogliamo vincere tutte le partite. E quella più importante è quella di domani. Un nuovo centrale? Valuteremo a gennaio: dipende dagli infortunati di lungo corso, dal nostro cammino in Champions. Sabatini non si sveglia all'ultimo, è sempre al lavoro e non solo per il reparto difensivo. Sono tranquillo con lui".



"I tanti infortuni? E' anche sfortuna, sicuramente. Con tante gare da giocare e quando giocano troppo gli altri, aumentano le chance di infortunio. Piano piano le cose stanno tornando alla normalità e questa è una cosa importante: le nuove forze ci serviranno più di prima. L'obiettivo è di qualificarsi alla prossima Champions, l'ambizione è vincere lo scudetto. Prima di Natale avremo una serie di gare importanti, la prima è domani. Poi avremo gare di livello sia in Champions, che all'Olimpico, che in trasferta. Ho detto ai giocatori che giocheremo sette finali e che la prima è domani".



La Roma perderà due giocatori per un mese per la Coppa d'Africa: "Sono contento quando i nostri giocatori fanno bene in Nazionale: felice per Keita e Gervino. Certo, ci mancheranno".