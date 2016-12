Roma, Garcia: "Abbiamo poche chance di ottenere un risultato positivo"

18:29 - Alla vigilia del match col Bayern, Garcia non usa giri di parole per descrivere la difficoltà della gara: "Abbiamo poche chance di fare un risultato positivo, diciamo una possibilità su dieci ma, più che il risultato, domani conterà il contenuto. Ora il Bayern non è raggiungibile, ma non vuol dire che non ci proveremo. Dobbiamo fare una gara coraggiosa e essere più compatti dell'andata, poi vedremo se riusciremo a dare un'immagine migliore".

LE PAROLE DI GARCIA



Sul match col Bayern.

"Domani abbiamo poche chance di fare un risultato positivo. Diciamo una possibilità su 10, ma più che il risultato sarà il contenuto che conterà domani. All'andata è stato un incidente e poi abbiamo reagito bene in campionato. Perdere a Napoli non è una vergogna. Siamo secondi in campionato e nel girone, allora non stiamo facendo tanto male, penso...".



Nella testa dei giocatori è rimasto qualcosa di quel 7-1?

"Io dico di no. A parte il primo tempo di Napoli, ho sempre visto una Roma che dà tutto in campo. Il problema sono i giocatori che giocano da molto tempo, perché in alcuni reparti non posso sostituirli. Speriamo che dopo la sosta torneranno alcuni giocatori".



Cambierà qualcosa rispetto all'andata?

"Sicuramente dobbiamo fare qualcosa di differente. Nessuno ha preso un punto qui all'Allianz Arena. Speriamo di ribaltare i pronostici, ma la prima cosa sarà il contenuto. Dobbiamo fare una gara coraggiosa e essere più aggressivi e compatti dell'andata".



Sul match d'andata.

"Sapevamo che era un girone difficile. Perdere col Bayern in casa può succedere. Il problema è come abbiamo perso. Domani dovremo mostrare un contenuto più adeguato al livello della Roma".



Sul Bayern.

"Nella rosa del Bayern ci sono 6 giocatori nella lista dei 23 per il Pallone d'oro e manca ancora Ribery. Vuol dire che sono una squadra fortissima, per questo dico che sarà molto difficile. Ma se saremo umili e coraggiosi, vedremo. Ma non abbiamo cambiato atteggiamento. So che ho giocatori che sono professionisti e sanno che per il momento il Bayern non è raggiungibile, ma non vuol dire che domani entreremo in campo come delle vittime. Faremo il nostro e poi vedremo se riusciremo a dare un'immagine migliore rispetto all'andata. Quello che succederà domani non cambia il fatto che ci possiamo qualificare".



Su Robben.

"E' uno dei migliori del mondo. Con il Bayern e con l'Olanda fa sempre partite da campione. Meglio averlo con la tua squadra che contro".



Benatia ha detto che Guardiola ha preparato la gara dell'andata come nessuno si aspettava.

"Guardiola è uno dei migliori al mondo, ha scelto una sfida difficile andando al Bayern perché avevano appena vinto tutto. Io dicevo che se il Barcellona giocava benissimo era per la forza dei suoi campioni, ma soprattutto per la bravura del suo allenatore".



Sulla possibilità di difendere maggiormente.

"Se pensiamo che una linea era buona, la dobbiamo seguire. Non cambieremo il nostro gioco, la nostra filosofia e la nostra identità. Non vuol dire però essere stupidi quando si gioca con squadre più forti. Se vogliamo continuare a ottenere dei risultati, dobbiamo continuare a seguire questa linea".

LE PAROLE DI PJANIC



Sul match col Bayern.

"Il nostro calcio non cambierà. Affrontiamo un avversario con cui sarà difficile entrare in partita ma abbiamo imparato dalla sconfitta dell'andata, domani ci sarà la rivincita. Non succederà quello che è successo in casa nostra, vogliamo dimostrare che quel divario non era vero. Siamo sicuri della nostra forza e lo vogliamo dimostrare domani, con l’avversario più forte del nostro girone".



Sul suo momento.

"E' un momento delicato, vista l'ultima partita dove la squadra non è riuscita a dimostrare la propria forza. Abbiamo perso due volte, sicuramente posso far meglio. E' solo un momento dove il nostro gioco non è al massimo, ma dobbiamo continuare a lavorare, io continuo a lavorare e conosco le mie qualità che ritorneranno come quelle della nostra squadra".



C'è paura dopo il risultato dell'andata?

"No, non c'è paura. La differenza dell'andata non è la vera differenza che c'è tra Bayern e Roma. Loro sono molto forti, domani ci aspetta una grande partita, però sappiamo che loro hanno dei punti deboli e potremo approfittarne".