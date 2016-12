Roma, Garcia: "Abbiamo perso due punti. Male la difesa"

Rudi Garcia non è soddisfatto del pareggio della sua Roma all'Olimpico: "Il Sassuolo è una bella squadra, ma lo sapevamo. Non avevano 7 punti per caso. Abbiamo perso 2 punti e la nostra difesa non è andata bene. Incredibile il fatto che fossero più freschi chi aveva già giocato e non i nuovi". A Garcia non va giù il gol del raddoppio del Sassuolo firmato da Politano: "E' stata solo colpa nostra, abbiamo lasciato troppi spazi".