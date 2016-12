Roma, Gandini entra nel cda: "Voglio rendere il club ancora più competitivo"

Gandini prende il posto del consigliere dimissionario Italo Zanzi, che ha lasciato il club a maggio. Secondo quanto comunicato dalla Roma, "Gandini è stato identificato come il candidato ideale per ricoprire l'incarico e dare continuità alla crescita gestionale e sportiva del club, in ragione della sua radicata esperienza nel settore sportivo".



"Sono molto grato al presidente Pallotta per questa grandissima opportunità. Sono impaziente ed orgoglioso di poter guidare una grandissima società come la Roma – le prime parole di Gandini -. Ho la possibilità di mettere a frutto le mie capacità e spero siano sufficienti le mie esperienze e relazioni per proseguire questa strada di crescita che il club ha intrapreso in ambito nazionale e internazionale".



L'ex direttore esecutivo del Milan, in rossonero per oltre 23 anni, ha poi riservato qualche parola agli obiettivi sportivi del club: "La Roma è una grande società, la squadra ha portato risultati importanti e ha una stabilità di posizione al vertice del calcio italiano, e deve continuare a seguire questa strada". "Le distanze sono ridotte, abbiamo una grandissima opportunità nelle prossime giornate per dare una impronta molto forte al nostro campionato e mi auguro che questo accada", ha concluso.