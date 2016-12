Roma, furto a casa Nainggolan: rubati 30 mila euro e gioielli

Un brutto venerdì sera per Radja Nainggolan. Mentre il centrocampista della Roma era fuori a cena con la moglie i ladri gli hanno svaligiato la villa di Casalpalocco, a due passi da Ostia: rubati 30 mila euro in contanti oltre a gioielli e orologi del calciatore. Il furto è avvenuto tra le 22.30 e le 23: i malviventi sono entrati dalla porta, che non era chiusa a chiave. Inoltre l'allarme dell'abitazione era disattivato.