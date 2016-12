Roma, furto a casa Nainggolan: recuperato il bottino

Si è risolto il caso del furto avvenuto l'8 aprile alla villa di Casalpaiocco di Radja Nainggolan . In una villetta di Lurano (provincia di Bergamo), la polizia ha sequestrato orologi, gioielli vari e contanti per un valore di oltre 200mila euro di proprietà del centrocampista della Roma . La sera della rapina Nainggolan e la moglie erano fuori a cena e quando erano tornati a casa avevano subito chiamato i carabinieri, dando il via all'indagine.

Nell'ambito di indagini per risalire agli autori di alcuni furti avvenuti a Roma, la poilzia ha sequestrato i beni trafugati nei mesi scorsi in occasione di alcuni furti. Gli investigatori sono riusciti a rintracciare parte della refurtiva riconducibile al belga (anche grazie alle immagini, registrate dalle telecamere di sorveglianza, dei ladri in azione fornite da Nainggolan agli inquirenti): le indagini, coordinate dai sostituti procuratori Nadia Plastina e Roberta Capponi, sono ancora in corso.