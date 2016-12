Roma, fuori l'orgoglio contro il Bayern Monaco: formazioni ufficiali

20:53 - Prima di tutto, più di tutto, conteranno l'atteggiamento e la prestazione. Anche perché, come ammesso da Garcia, ci sono "poche chance" di fare risultato. Dopo l'1-7 dell'Olimpico, la Roma in casa del Bayern proverà a rimediare alla figuraccia dell'andata. Il tecnico francese schiera il 4-3-3 con Florenzi-Destro-Iturbe in avanti: Gervinho a sorpresa in panchina. Il match in esclusiva da Canale 5 e visibile in streaming su Sportmediaset.it.

Rudi Garcia è stato chiarissimo in conferenza stampa, dove ha spiegato cosa si aspetta dalla sua squadra: "Ora il Bayern non è raggiungibile, ma non vuol dire che non ci proveremo. Dobbiamo fare una gara coraggiosa e essere più compatti dell'andata, poi vedremo se riusciremo a dare un'immagine migliore". Il risultato, per una volta, può dunque passare in secondo piano anche perché quest'anno - all'Allianz Arena - nessuno è riuscito a strappare mezzo punto. Sarà fondamentale, invece, la prestazione, perché il massacro dell'andata va in qualche modo riscattato. Anche in caso di k.o., la qualificazione non sarebbe assolutamente compromessa visto che - salvo sorprese - tutto si deciderà il 10 dicembre all'Olimpico, nell'ultimo match della fase a gironi contro il Manchester City.

FORMAZIONI UFFICIALI

Bayern Monaco (3-4-3): Neuer; Benatia, Boateng, Alaba; Rafinha, Lahm, Xabi Alonso, Bernat; Ribery, Lewandowski, Goetze. A disp.: Zingerle, Dante, Hojbjerg, Shaqiri, Mueller, Rode. All.: Guardiola

Roma (4-3-3): Skorupski; Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiwa, Holebas; Nainggolan, De Rossi, Keita; Florenzi, Destro, Iturbe. A disp.: De Sanctis, Cole, Somma, Totti, Gervinho, Ljajic, Pjanic. All.: Garcia