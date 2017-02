Roma, Florenzi va sotto i ferri. Stagione finita, stop di 6 mesi

Il ginocchio fa male e non si è sgonfiato. E che la possibilità di un nuovo intervento al ginocchio per Florenzi sia concreta l'ha ammesso anche Luciano Spalletti nella conferenza di stampa di Villarreal. 'Il Tempo' si è spinto anche oltre ipotizzando che il centrocampista possa essere operato anche domani quando verrà visitato dal professor Mariani. E tale ipotesi, purtroppo, si è rivelata come tale. Per Florenzi, dunque, l'intervento-bis e stagione finita. I tempi di recupero, almeno sei mesi. Lo riporta Repubblica.it.