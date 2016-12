14 novembre 2016 14:18 Roma, Florenzi: "Spero di vedere De Rossi capitano nel nuovo stadio" Il giallorosso: "Sogno impianto infuocato, con tifosi vicino al campo"

"Se tutto va come deve, forse Daniele De Rossi riuscirà ad entrare come capitano dentro al nuovo stadio. Sarebbe veramente una bella cosa per lui e per tutta Roma". Alessandro Florenzi vola di fantasia, immaginando l'esordio della Roma nel nuovo stadio di proprietà. Il terzino giallorosso ha parlato a margine della presentazione dello "Studio di Impatto Economico e Sociale sul progetto Stadio della Roma-Tor di Valle" prodotto dall'Università Sapienza.

"Io spero veramente di giocarci presto, è una cosa davvero affascinante ed emozionate. Speriamo che la Roma e le istituzioni portino a termine questo percorso il prima possibile, ha aggiunto il terzino, convalescente dopo l'operazione di ricostruzione del legamento crociato. "Da cittadino romano, prima che da giocatore e tifoso della Roma, sono orgoglioso di vedere la mia società così attiva su questo punto – prosegue Florenzi -. Sarà una struttura che darà tanti posti di lavoro e c'è gente che sta a casa e ha voglia di lavorare per salvare la propria famiglia".



Infine, Florenzi fa un salto nel futuro, immaginando l'ambiente che si augura di poter respirare nel nuovo impianto: "La cosa che a me preme è di avere uno stadio infuocato, con i tifosi vicino al campo a darmi più forza. Quando li senti così vicino cambia proprio lo scenario di una partita, l'ho provato sulla mia pelle, dai qualcosa in più a livello inconscio - dice il giocatore giallorosso, che conclude - bisogna pensare a costruire lo stadio, dopo vedremo il resto".