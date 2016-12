Roma, Florenzi si scusa per l'intervista abbandonata: "A freddo non l'avrei mai fatto"

17:43 - Alessandro Florenzi si scusa per aver abbandonato l'intervista post partita di domenica pomeriggio dopo una domanda di Claudio Raimondi durante un collegamento di 'Serie A live' su Premium Calcio. "Sono cose che possono accadere a caldo - ha detto rispondendo alle domande di 100 tifosi e followers del profilo WeChatdella Roma, A freddo non avrei mai lasciato l'intervista e avrei risposto alle domande" ha dichiarato il centrocampista giallorosso.

Alessandro Florenzi si è messo a nudo rispondendo alle tante domande dei tifosi giallorossi. "Nainggolan è il più simpatico, il più serio Keita. Il gol in rovesciata col Genoa è il mio preferito. Il giocatore più forte attualmente? Cristiano Ronaldo. Totti? Quello che ha fatto è irripetibile, ogni calciatore ha una sua storia. A Crotone sono cresciuto soprattutto umanamente perché ero solo e non avevo gli affetti della famiglia. Il mio idolo? Cesc Fabregas. Il mio cantante preferito? Luciano Ligabue. Il rigore a Torino? Ero concentrato e pensavo solo a segnare. Keita? Grande professionista, ci sta aiutando quest'anno con la sua grande esperienza. Bertolacci? Mi è piaciuto averlo come compagno in Nazionale, visto che è un grande amico anche fuori dal campo. Quanto mi alleno per correre così in campo? Tanto! Noi ce la mettiamo tutta".