Roma, Florenzi già al lavoro per tornare in campo

Alessandro Florenzi è già al lavoro per tornare in campo il prima possibile. A ventiquattro ore dall'intervento a Villa Stuart per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo infortunio a Reggio Emilia contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale di campionato, il giocatore della Roma ha già iniziato il suo percorso di recupero, sottoponendosi alle prime cure fisioterapiche.